Trabzonspor'da Reis, Çaykur Rizespor karşısında Hearts maçına göre 7 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Reis, Çaykur Rizespor karşısında Hearts maçına göre 7 değişiklik yaptı

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Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısına teknik direktör Thomas Reis'in Hearts ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 7 değişiklik yaptığı kadroyla çıktı. Hearts'ta ilk 11'de yer alan 5 oyuncu yedeğe çekilirken, Mendy ve Bouchouari yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yoktu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişiklik yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir ve Franculino ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Reis, Hearts maçının ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Hearts mücadelesinin ilk 11'inde yer alan oyunculardan Samet Akaydin, Folcarelli, Cenk Özkacar, Cabral ve Saviolo, Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde oturdu.

Yabancı kontenjanı nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Muçi ve Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi de forma giyemedi.

Bu arada Trabzonspor taraftarı, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Recep Uçar, ligin 8. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Sowe ve Mihaila yedekler arasında yer alırken, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'de görev aldı.

Yeşil-mavili ekipte İtalyan futbolcu Borrelli, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları devam eden Khusniddin Alikulov ve Ahmed Kutucu, kadroda yer almadı.

Kaynak: AA
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