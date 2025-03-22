Trabzonspor'da Sakatlık Şoku

Trabzonspor, Arseniy Batagov'un Ukrayna U21 Milli Takım kampında sakatlandığını açıkladı.
Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Batagov'un sağlık durumuyla ilgili, "Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlanan futbol A takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. - TRABZON
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