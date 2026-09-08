Trabzonspor'da Salah, son 5 sezonun en golcü başlangıcını yaptı ve 4 gole ulaştı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Salah, son 5 sezonun en golcü başlangıcını yaptı ve 4 gole ulaştı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da Muhammed Salah, ilk 11'de oynadığı 3 maçta 4 gol atarak son 5 sezonun en golcü başlangıcını yaptı. Mısırlı yıldız, takımın ligdeki 9 golünün 4'ünü kaydederek ilk 4 haftadaki en skorer isim oldu; bu başarıya en son 2021-22'de Anthony Nwakaeme ulaşmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da 4. golüne ulaşan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili takımda son 5 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahada yer alan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir önünde rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1 galip gelmesinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan tücrebeli oyuncu, Gençlerbirliği maçındaki penaltı golüyle ilk 11'de oynadığı son 3 haftada 4 gol atmayı başardı.

Takımın en skoreri

Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligdeki 9 golünün 4'ünü atarak takımının ilk 4 haftadaki en golcü ismi oldu.

Salah, 4 haftada attığı 4 golle takımına gol yollarında en çok katkı sağlayan oyuncu olarak öne çıktı.

Salah, Trabzonspor'un ilk 4 haftada gollerinin yüzde 45'ini kaydetti.

En son Nwakaeme

Trabzonspor'dailk 4 haftada en fazla gol atan en son oyuncu Anthony Nwakaeme olarak kayıtlara geçmişti.

Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda ilk 4 haftada rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Salah, son 5 sezonun en golcü başlangıcını yaptı ve 4 gole ulaştı - Son Dakika

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