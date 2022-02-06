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Trabzonspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika

Trabzonspor'da transfer çalışmaları

06.02.2022 22:43
Trabzonspor'da transfer çalışmaları

Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Trabzon'a getirdi.

Emrehan Gedikli, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çokta heyecanlıyım." dedi.

18 yaşındaki forvet, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, "Bana çok güvendiler. Hedefim Trabzonsporla inşallah Avrupa'da ses getirip, ülkemizi temsil etmek. Herkesin ayağına sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Genç futbolcuyu havalimanında akrabaları ve taraftarlar karşıladı.

Bordo-mavili takımın, Emrehan Gedikli ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Trabzonspor, Leverkusen, Trabzon, Bayer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika Spor


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