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Trabzonspor'da Umut Bozok'un Durumu Belirsiz - Son Dakika
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Trabzonspor'da Umut Bozok'un Durumu Belirsiz

Trabzonspor'da beklentilere karşılık veremeyen Umut Bozok, kadroya giremeyen oyuncu ara transfer döneminde gönderilme ihtimaliyle karşı karşıya.

Trabzonspor\'da Umut Bozok\'un Durumu Belirsiz
03.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:31
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Trabzonspor'da beklentilere bir türlü karşılık veremeyen Umut Bozok kayıplara karıştı. Bordo-mavililer, kadroya dahi giremeyen oyuncu ara transfer döneminde göndermenin yollarını arıyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol kralı olmasının ardından Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Umut Bozok, Karadeniz ekibinde istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Bordo-mavililerde oynadığı 41 resmi müsabakada 10 gol atan oyuncu bu sezon ise forma giydiği 4 maçta golle tanışamadı. Kadroya dahi giremeyen oyuncuyu Trabzonspor, göndermenin yollarını arıyor.

Performansı karşılığı maliyeti ağır gelmeye başladı

Trabzonspor'un Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok için 2 Milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde öderken, oyuncunun yıllık maliyeti ise performansı karşılığında ağır gelmeye başladı. 2022-2023 sezonu için 26 milyon 250 bin TL garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 31 milyon 500 bin TL garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 36 milyon 750 bin TL garanti ücret ödemeyi taahhüt edildi.

Yıllık ücreti transferi zorluyor

Ara transfer döneminde Trabzonspor'un yollarını ayırmayı planladığı Umut Bozok'un ismi, Süper Lig ve Fransa takımlarıyla anılırken oyuncunun Karadeniz ekibinden kazandığı yıllık ücret ise transferi zorluyor. Bordo-mavili takımdan kazandığı yıllık ücretin karşılığını bulmakta zorlanan oyuncu önümüzdeki günlerde durumunu netleştirmesi bekleniyor.

Onuachu ve Enis Destan'ın gerisinde kaldı

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın bordo-mavili takımın başına geldiği dönemde çıkış yakalayan ve forma giydiği 6 maçta 4 gol atan oyuncu bu sezon ise Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında forma giyebildi. Söz konusu maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen oyuncu kayıplara karıştı. Umut, 7 golle takımın en golcü ismi olan Onuachu ve Enis Destan'ın performansı sonrası kadroya girmekte zorlandı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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