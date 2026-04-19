Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'da Üzücü Akşam

19.04.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Tekke, Başakşehir maçı sonrası 2 puan kaybının üzüntüsünü dile getirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, üzücü bir akşam yaşadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ardından üzgün olduklarını belirten Tekke, "Üzücü bir akşam oldu, 2 puan kaybettik. Son dakikaya kadar kazanma ihtimalimiz vardı. Bugün başkalarına olan biraz da bize oldu. Çok güçlü bir kadroya karşı oynadık. Baskıyı istediğimiz gibi yapamadık ancak konumlanmamız iyiydi" dedi.

Pozisyonlara da değinen Tekke, "İki pozisyon var, şimdi izledim. Penaltı verilebilir miydi, tartışılır. Enteresan kararlar oldu. Rakibimiz de iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da iyi mücadele etti. Cezalı ve sakat oyuncularımız vardı" ifadelerini kullandı.

"Kalan maçlarımız da oldukça zor"

Yoğun fikstüre dikkat çeken Tekke, "Zorlu bir kupa maçımız var. Kalan maçlarımız da oldukça zor. Son iki haftada 4 puan kaybettik, bu bizim için üzücü. Ama bazen olayın olumlu tarafına da bakmak gerekiyor" diye konuştu.

"Zaten hakemlerden herkes şikayetçi"

Hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunan Tekke, "Onuachu'ya yapılan bariz fauller var. Bu pozisyonların devamında rakip atak kazandı. Bu konularda rahatsızım. Kornerden gelen bir top ve Augusto'nun pozisyonu var. Pozisyonlarda bir standart yok. Zaten hakemlerden herkes şikayetçi" şeklinde konuştu.

Rakibin kaliteli kadroya sahip olduğunu belirten Tekke, "Kadro derinliği yüksek bir takıma karşı oynadık. Daha iyi oynayabilirdik, daha iyi performans gösterebilirdik. Oyuncularımın bu yarışın içinde kalma dirayetini göstermesi önemli. Onlara minnettarım. Önümüzde 5 maç var ve hepsi çok zor. Başakşehir'i de tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
Galatasaray’da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti
Messi’nin eşi Roccuzzo’nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
ABD donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 23:37:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Üzücü Akşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.