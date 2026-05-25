Trabzonspor'da Yeni Hedefler

25.05.2026 17:58
Başkan Ertuğrul Doğan, yeni sezonda lig ve Avrupa'da başarı hedeflediklerini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedeflediklerini belirtti.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, geride bıraktıkları sezonu, camia için büyük anlam taşıyan Türkiye Kupası ile taçlandırmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bu başarının yalnızca sahada mücadele eden futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin değil, her koşulda takımının yanında duran büyük Trabzonspor taraftarının eseri olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde yeni bir sezon, yeni hedefler ve hep birlikte yazacağımız yeni bir hikaye var. Fatih Tekke hocamızla birlikte, büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedefliyoruz. Bu nedenle siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 18:36:39. #7.12#
