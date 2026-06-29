Trabzonspor'dan 130 Milyon TL'lik Sponsorluk

Trabzonspor, Yıldız Holding A.Ş. ve Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla kasasına toplam 130 milyon TL girecek.

Bordo-mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding A.Ş. ile de 2026-2027, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonlarını kapsayan 3 yıllık reklam anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Yıldız Holding, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında kulübe üç sezon için toplam 80 milyon TL + KDV ödeme gerçekleştirecek.

Öte yandan Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2026-2027 sezonunu kapsayan profesyonel futbol takımının kol sponsorluğu anlaşmasına varıldı. Sözleşme kapsamında kol reklamı ve çeşitli reklam hakları karşılığında kulübe 50 milyon TL ödeme yapılacak.

Böylece Trabzonspor, iki ayrı sponsorluk anlaşmasıyla toplam 130 milyon TL'lik gelir elde etmiş oldu. - TRABZON