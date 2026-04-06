Trabzonspor'dan AA'ya 106. Yıl Kutlaması

Trabzonspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milletimizin haklı mücadelesini duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 106. yaşını kutluyor, ülkemizin en köklü basın kuruluşlarından biri olarak ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla daha nice yıllar ülkemize hizmet etmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.