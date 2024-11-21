Trabzonspor\'dan Amatör Takımlara Destek

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Trabzonspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, kentteki amatör takımların bordo-mavililerin geleceği için önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Şahinkaya, Trabzonspor Kulübü ile amatör takımlar arasındaki etkileşim ve iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Amatör takımların Trabzonspor için önemli bir altyapı kaynağı olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesinin kulüp için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Şahinkaya, "Amatör takımlarımız, Trabzonspor'un geleceği için önemli bir kaynak. Bu kaynağı doğru şekilde değerlendirmek ve amatör kulüplerimizle iletişimimizi kuvvetlendirmek en büyük hedeflerimizden biri. Hem oyuncu hem de antrenör gelişiminde ortak projelerle daha güçlü bir iş birliği kuracağız." diye konuştu.

Güngör Şahinkaya, projeye ilişkin detayları da paylaşarak, "Amatör takımlarımıza ve antrenörlerimize ulaşabilmek için ASKF ve TÜFAD iş birliğiyle düzenli toplantılar yapacağız. Bu süreçte, tüm takımlarımız ve antrenörleriyle bilgilendirme toplantıları düzenleyerek şeffaf bir iletişim kuracağız." ifadelerini kullandı.

Şehrin doğu, batı ve merkez olmak üzere üç ana bölgeye ayrılarak antrenörlerle düzenli aralıklarla toplantılar yapılacağını, teorik ve saha uygulamaları üzerinden çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Şahinkaya, antrenörlerin gelişimlerini yakından takip ederek ihtiyaç duyulan alanlarda destek sağlayacaklarını aktardı.

Şahinkaya, çocuk futbolu ve genç oyuncu gelişim süreçlerinde antrenörlere hareket eğitimi, teknik çalışmalar, beceri geliştirme ve taktiksel oyun konularında destek sunulacağına işaret ederek, "İletişim ağları üzerinden antrenörlerimizle bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunacağız." dedi.