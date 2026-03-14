Trabzonspor'dan Anlamlı Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, galibiyeti hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'a hediye ettiklerini söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aileleri için iyi bir galibiyet olduğunu belirterek, "Galibiyeti, Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz. Bu bizim için çok değerli ve anlamlıydı. Maçın bana göre en anlamlı cümlesi bu. Oyunla ilgili bana göre 1 puana da belki galibiyete de yakın taraf Rize gibi gözüktü. Doğru, onları da tebrik ederim, gayet iyi oynadılar. Ama oyuncularım yaşanılan tüm bunca acıdan sonra buradan galibiyetle ayrılma istekleri, arzuları benim için çok değerliydi. Hepsini çok tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Bu yolu sonuna kadar devam ettirmek zorunda olduklarını belirten Tekke, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar oynadığımız tüm maçlar kupalar dahil hepsi kolay, arkaya yaslanıp çok rahat kazandığımız bir maç var diyemem. Ligde her takım için kolay maç yok. O yüzden iş zor. Bizim de şöyle bir durumumuz var. 4 oyuncumuz sarı kart sınırında bugün çok şükür kart görmeden bitirdik, sakatlık da olmadı. Ama Batagov'un yokluğu bizim için oyun kurulumlarımızda bizi zorlayacak, bugün de gördük bunu çok net. Dolayısıyla sakatlıktan çıkan oyuncular var, durumu yüzde yüz olmayan oyuncular var, 90 dakika bile oynasa fark etmez. Durum bu. "

ikas Eyüpspor ile oynayacakları maça değinen Tekke, "Çarşamba günü dinamik bir takımla karşılaşacağız. Herkesi zorlayan bir takım. En zor maçlar bu tip maçlardır. Hep vurgu yaptığım şey bu, oyun oynamaya çalışan bir takım var. Bizim de yaşadığımız şeyler var. Bunu yok saymadan hayatımıza devam edemeyiz. Bu duyguyla, bu üzüntüyle elimizden gelen, şu ana kadar yaptığımızın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımızı da söyleyebilirim. Daha iyi olabilir miydi? Evet, birçok şey söylenebilir. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Hedef olarak çarşamba günkü maçı inşallah kazanırsak bizim için çok çok iyi olacak." şeklinde konuştu.

Tekke, sonrasında çok daha zor bir periyotlarının bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu periyotta biz maç maç gitmek zorundayız. Yoksa kazandığınızda kimseyi takip etmenize gerek yok. Kazandığınızda problem yok. Allah'a şükür böyle devam ediyoruz. Biz her maça tüm bu koşullarla beraber elimizdekilerle beraber kazanmak için ne yapabiliriz onu düşünüyoruz, onu düşüneceğiz. Günün sonunda ne olacak, kolay değil. Her maç zor geçiyor. Dün yaşananları gördünüz, maçlar çok zor geçiyor. Düşme hattının düşme hattının puan skalası birbirine çok yakın. Kimse kimseye kolay kolay maç bırakacak durumda değil. Bugün de yaşadığımız hemen hemen aynı şeyler. Çok zor 3 puan kazandık. Burada Rizespor'u, Recep hocayı, ekibini ve oyuncularını tebrik etmek lazım. Biz maç maç gitmek zorundayız."

Ligde geride kalan hedefle ilgili soruyu cevaplayan Tekke, şöyle konuştu:

"1 ile 4 arasındaki bu hedef bizde sonuna kadar devam ediyor. Ama rakiplerimize baktığımız zaman Avrupa'nın en iyi kadrosuna sahip takımlar var. Az önce de ifade ettim, ligde bir takımın maçı biraz kolay geçiyorsa, o takım yarıştığımız takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz çıktığımız yolda hedef olarak takıma değer katma, oyuncuların değerini artırma ve bu arada yarışın içerisinde kalabilmeyi amaçlıyoruz. Bunu sürdürebilmek herkesin isteği, bizim de isteğimiz ama öyle kolay gözükmüyor. Çünkü her şey ortada. Kadrolarımız ortada, gücümüz ortada. Biz elimizden geldiğince bütün o mücadeleyi veriyoruz, bu yeni değil. Şu andan itibaren başka bir motivasyonum yok. Ben başladığım gün '1 ve 4.' dedim. Buna insanlar kızabilirler de ama 1 ve 4 arası Trabzonspor'un bu sene yapmış olduğu yolculukta bence çok değerli. Bunu da inşallah kazandığımızda Trabzonspor yangını sönmüş, temelleri bir nebze atılmış bir hale gelecek. Ümidimiz, tek çabamız bu."