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Alanyaspor maçı öncesi can sıkan gelişme! Trabzonspor, Bakasetas'ın sakatlandığını açıkladı - Son Dakika

Alanyaspor maçı öncesi can sıkan gelişme! Trabzonspor, Bakasetas'ın sakatlandığını açıkladı

Son Güncelleme: 17.10.2023 19:23

Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"KAS YARALANMASI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" dedi.

Trabzonspor, Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlandığını açıkladı
Trabzonspor, Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlandığını açıkladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor maçı öncesi can sıkan gelişme! Trabzonspor, Bakasetas'ın sakatlandığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor maçı öncesi can sıkan gelişme! Trabzonspor, Bakasetas'ın sakatlandığını açıkladı - Son Dakika
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