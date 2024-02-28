Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, maça saatler kala flaş bir paylaşım yaptı.
Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulüp hakkındaki açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın sportif rekabet yerine kayırma ve imtiyazlı davranma kültürüne sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin FETÖ'ye karşı mücadele gücünün devam ettiği vurgulandı ve hain emeller taşıyanların pişman olacağı ifade edildi.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yeni takımında umduğunu bulamadı. Yeteneklerini sergileyemeyen Arda, oldukça mutsuz.
Sakarya'da 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir'in cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yunus Günçe, Survivor ekibi tarafından All Star'a çağrıldığını ancak gündeme dair tepki gösterdiği videolarından dolayı yarışmaya gidemediğini söyledi.
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programa konuk oldu. Nara, eşiyle en çok kavga etme nedenlerinin kendisinin çalışması olduğunu söyledi. İş yapmasını istemeyen Icardi'nin yaptığı eleştirilerden bahseden Nara, futbolcuların eşlerinin çalışması gerektiğini ve bir şeyler yapmaları gerektiğini belirtti.
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