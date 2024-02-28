Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'dan sosyal medya hesaplarından "Endişeliyiz" paylaşımı geldi.

28.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:14
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Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, maça saatler kala flaş bir paylaşım yaptı.

Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz
Trabzonspor\'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz

Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emrah Aytekin: Ule uşaklar size noliyi:)) FB’si,GS’si ve son olarak TS’si de algıya başladı:)) Türk futbolu bitmiştir,geçmiş olsun! 28 3 Yanıtla
  • Ersin Yilmaz: Türkiye’de adalet varmı futbolda kim ağlarsa mama onda 15 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz - Son Dakika
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