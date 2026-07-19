Trabzonspor\'dan Çift Antrenman

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 çalışmasının ardından taktik ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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