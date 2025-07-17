Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Dae Dae Grant" paylaşımı ile 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.
Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giyen Grant, kariyerinde Breogan ve Radnicki takımlarında oynadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Dae Dae Grant Transferi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?