Trabzonspor'dan Değerli Galibiyet

22.02.2026 19:16
Fatih Tekke, Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek aldıkları galibiyetin önemli olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, karşılaşmanın ardından basın toplantısında "Oyunun ilk bölümü çok olumsuz. İkinci bölümü özellikle ilk yarıya göre gayet iyi. Sonrasında rakibin bulduğu pozisyonlar var. Bitirmemiz gereken anlar var. Biraz geçiş oynamak zorunda kaldık. Ama bugün genel hatlarıyla istek ve arzu iyi. Girenler özellikle gayet iyi ama oyun olarak daha iyi oyun bekliyordum. Biraz altında kaldık ama kolay olmuyor. Gaziantep FK'yi tebrik ederim. Onlara da başarılar diliyorum. Kolay maç ligde yok ama bugün üç puan çok değerli bizim için. Bunu da kazandığımız için oyuncularımı tebrik ederim." değerlendirmelerinde bulundu.

Maçta basit top kayıpları yapıldığını dile getiren Tekke, "Konumlanmalarımızda rakibin durumuna göre gayet iyiyiz. Rakiplerimiz bize ön alanda baskı yapmakta fazlasıyla zorlanıyorlar ve bundan vazgeçmiyorlar. Maç maç gidiyoruz. Şu an yanılmıyorsam liderliğe 7 puan var ve bu kadroyla bu çocuklar bunu yapıyor. Zorlu oluyor, zorluk oluyor ve olacak. Kolay maç yok." diye konuştu.

Onana'nın maçta değerli kurtarışlar yaptığını ifade eden Tekke, "Maçta 3'lü oynamadık fakat konumlanmamız vardı. 3 stoperle oynadık. Kendi klasiğimize döndük. Biraz farklı oyuncular var ama döndük karşılığını da aldık." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Değerli Galibiyet
