Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi

Trabzonspor\'dan Hakem Eleştirisi

Osman Çavuşoğlu, hakem kararlarının adalet duygusunu zedelediğini vurguladı.

08.11.2024 13:17
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Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanvekili Osman Çavuşoğlu, "Trabzonspor'un son dönemde yaşadığı hakem kıyımları maalesef Türk futbolunun adalet duygusunu örseleyen, fair-play ruhunu yok eden bir boyuta ulaşmış durumdadır." dedi.

Çavuşoğlu, Ziyabey Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezon başından beri yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapma zorunluluğu hissettiklerini söyledi.

Trabzonspor'un Türk futbolunun köklü değerlerinden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Trabzonspor'un son dönemde yaşadığı hakem kıyımları maalesef Türk futbolunun adalet duygusunu örseleyen, fair-play ruhunu yok eden bir boyuta ulaşmış durumdadır. Öyle ki artık hata çizgisini aşmış kasıtlı kararlarla sanki sistematik bir engelleme, bir hakkaniyetsizlik zinciri kurulmuşçasına Trabzonspor'un önüne set çekilmeye çalışılmaktadır." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığa dikkati çekmek amacıyla yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını savunan Çavuşoğlu, "Böylece Trabzonspor daha ligin dörtte biri oynanmadan birçok maçta hakem mağduriyetine maruz kalmıştır. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor üzerindeki bu algıyı kaldırması gerekmektedir. Bunu kamuoyu önünde yapmalı ve taraflarca iyice anlaşılmasını sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak olağan genel kurul öncesinde organ ve kurul başkanlıklarına aday olacak üyelerden tüzük maddelerindeki şartlara dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: AA

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