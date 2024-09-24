Trabzonspor'dan Hakemlere Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'dan Hakemlere Sert Eleştiri

Trabzonspor, Gaziantep FK maçında hakem kararlarını skandal olarak nitelendirerek isyan etti.

24.09.2024 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını yöneten hakemlere yönelik yapılan açıklamada, " Türkiye'de hakemlerin adaletsizliği, bilinçli ya da bilinçsiz sistematik bir yozlaşmanın göstergesidir ve artık sabrımızı taşıracak seviyeye ulaşmıştır" denildi.

Trabzonspor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam Gaziantep FK ile oynadığımız maçta yaşananlar, Türk futbolunun içinde bulunduğu çürümüşlüğün ve keyfi yönetimin en bariz tezahürüdür. Hakem Volkan Bayarslan'ın futbolcumuz Simon Banza'nın net golünü VAR kararıyla iptal etmesi, kelimenin tam anlamıyla skandal ve futbolun ruhuna ihanettir. Pozisyon gözlerinin önünde gerçekleşmişken, böylesine bariz bir golü iptal etmek için VAR'a başvurmak, hakemlik mesleğini icra eden birinin ne denli yetersiz olduğunu ya da daha kötüsü ne kadar kasıtlı hareket ettiğini gösterir. Bu, sadece yanlış karar değil; futbolun emeğine ve izleyicisine hakarettir. Bayarslan'ın oyunun akışını sürekli durdurması, topun oyunda kaldığı süreyi bilinçli şekilde azaltması adeta futbolun özüyle alay etmektir. Türk futbolunun ruhu, böylesi ehliyetsiz ve taraflı hakemlik zihniyetinin elinde adeta can çekişmektedir. Ancak bu noktada sorumluluğu yalnızca bir hakemin omuzlarına yıkmak da yanlıştır. Asıl sorun; bu hakemleri görevlendiren, onların hatalarına defalarca göz yuman ve hiçbir şekilde hesap sormayan Merkez Hakem Kurulu'nun başarısızlığıdır. MHK'nın varoluş amacı; futbolun adaletini ve şeffaflığını sağlamak olmalıyken, bu amaca hizmet etmeyi reddetmeleri Türk futbolunun maruz kaldığı en büyük ihanettir. Bu sistem uzun zamandır köhnemiş, adaletin ve şeffaflığın işlemediği bir yapıya dönüşmüştür. Artık TFF'nin yapması gereken, kendi içinde radikal bir özeleştiri yaparak bu çürümüş düzeni reform etmektir. Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak? Bu keyfiliğe, bu düzene, bu skandallara kim dur diyecek?" ifadelerini yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Trabzonspor, Politika, trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Hakemlere Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
17:25 Avrupa’da dengeleri sarsacak karar Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor
09:57 Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 00:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Hakemlere Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement