Trabzonspor'dan Keyifli Bir Buluşma - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Keyifli Bir Buluşma

Trabzonspor\'dan Keyifli Bir Buluşma
10.07.2025 00:08
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Trabzonspor A Takımı, yönetim ve oyuncularla yemekte bir araya geldi, Dragu?'un doğum günü kutlandı.

TRABZONSPOR, Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Trabzon'da bulunan bir balık restoranında buluştu. Oldukça samimi ve keyifli bir atmosferde geçen yemekte, futbolculardan Denis Draguş'un doğum günü de kutlandı. 6 Temmuz'da yeni yaşına giren Rumen futbolcu, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Yemek sonrası hatıra fotoğrafları çektirilirken, takım içinde moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Keyifli Bir Buluşma - Son Dakika

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