Trabzonspor\'dan Önemli Transfer Açıklamaları

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, transferle ilgili olarak, "2 tane orta sahaya çok önemli, Avrupa'da isim yapmış oyuncu var. Ciddi de yol kat ettik. Birkaç gün içinde çözeceğimizi düşünüyorum, oyuncularla görüşmeler var, belli bir yere geldik." dedi.

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımının İran temsilcisi Persepolis ile yaptığı hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Kafkas, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kafkas, "Transfer çalışmalarımıza ocakta başladık. Bu yılın kadro planlamasını yapmaya ocak ayında başladık ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettik. İkinci etapta da sezon sonunda da 3 transferi gerçekleştirdik. Şimdi orta sahaya 2 transfer yapacağız. Bugün itibariyle de sayın başkanımız ve İbrahim bey önemli görüşmeler yaptı ve devam ediyorlar. Şartlar oluşmak üzere. Alternatiflerimiz var, hepsiyle görüşüyorlar. Ben birkaç gün içerisinde 2 orta saha oyuncumuzu ve hocamızın belirttiği bir iki mevki daha var, onların transfer çalışmalarını devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mevcut kadrodaki oyunculara gelen tekliflere de değinen Kafkas, "Bugün Elis için gelişme var. 2-3 kulüp olduğu için isim vermeyeyim ama bir iki gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 tane oyuncumuza teklif var, bunları da değerlendiriyoruz. Gençlere talep var. Hocamızla beraber bir karar vereceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Benjamin Bouachouar ve Cameron Puertas'a ilişkin sorusunu Kafkas, "İkisi zaten Saul'la beraber 15 gündür gündemde olan oyunculardı ama 2 tane orta sahaya çok önemli, Avrupa'da isim yapmış oyuncu var. Ciddi de yol kat ettik. Birkaç gün içinde çözeceğimizi düşünüyorum. oyuncularla görüşmeler var, belli bir yere geldik." şeklinde yanıtladı.

Kafkas, kulübün ekonomik yapısının sorulması üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Trabzonspor'un gelir gider dengesinde çok ciddi problem var. 20 yıla dayanan borçları biz son 6 ayda özellikle yoğun bir şekilde bankalar ve vergi borcumuz olsun hepsini ödedik, bir kısım vergi borcunu da yapılandırdık. Oyuncu transfer etmek kadar önemli olan transfer ettiğiniz oyuncu ve mevcut oyuncuların gününde maaşını ödemektir. Biz buna da çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir bir ekonomik model çerçevesini de düşünerek transferi şekillendiriyoruz."

"Uğurcan bu takımın kaptanı"

Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin uzatılmadığı yönündeki söylentilerle ilgili Kafkas, "Uğurcan bu takımın kaptanı, çok da iyi bir Trabzonsporlu. 2028'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncunun nereye uzatılacak bu, 2035'e kadar mı uzatılacak. Böyle bir problem aramızda yok, Uğurcan'ın da böyle bir talebi yok. İstese zaten uzatırız, böyle de bir sorun yok. Bence bu bir konu değil, gündem yapılmak için uğraşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Cham'ın transferine de değinen Kafkas, "Gerçekleşmemesi değil, Arabistan'dan bir talep vardı. Biz o talebe olumlu cevap verdik, rakamlarda anlaştık ama onlar biliyorsunuz hükümetlerden onay alıyorlar ama duyduğumuz kadarıyla hiçbir kulübe onay verilmemiş. Onay gelmediği için şu anda beklemede." diyerek sözlerini tamamladı.