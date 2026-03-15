Trabzonspor\'dan Orhan Kaynak\'a vefa

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞTIK'

Christ Inao Oulai, galibiyeti geçtiğimiz günlerde vefat eden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak'a armağan ettiğini ifade ederek, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık, hocamız bize iyi taktikler verdi. Biz de bunun karşılığında çok iyi çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı herkes çok üzgündü. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorduk. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık" diye konuştu.