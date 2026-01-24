Trabzonspor\'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşması için "Soyunma odamız hazır." paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A CEVAP

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer, paylaşıma 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını ekledi. Trabzonspor'un bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki Oulai, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.