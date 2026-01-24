Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım - Son Dakika
Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

24.01.2026 21:45
Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşması için "Soyunma odamız hazır." paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A CEVAP

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer, paylaşıma 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını ekledi. Trabzonspor'un bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki Oulai, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    hayırlı olsun çöpsarayım 10 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    OTBAHCE ,SIKEDENBAHCE, BAHISTENBAHCE EZVERBAHCE 18 12 Yanıtla
    erdal yıldız erdal yıldız:
    Cincon saray şikesaray bahissaray 12 9
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaray 5 9
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
