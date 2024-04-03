Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi. Karar Trabzonspor Kulübü'nün büyük tepkisini çekerken, resmi hesaptan TFF'ye yönelik "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin" ifadeleri kullanıldı.

03.04.2024 15:03  Güncelleme: 15:32
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verilirken Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a 1'er maç men ve para cezası verildi.

TRABZONSPOR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

PDFK kararları Trabzonspor Kulübü'nün büyük tepkisine neden olurken, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TFF istifaya davet edildi.

"ADALETİNİZ BATSIN"

Trabzonspor resmi hesabından yapılan paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • RandomName MyName: adaletten bahseden militanlar 92 54 Yanıtla Ali Arslan: İnsanda yüz olur,başka ülkede olsa TS puan silme hatta küme düşmeye kadar çıkabilirdi,bu artık yuzsuzlugun daniskasi, ama yıllardır söylediğimiz federasyon tüm kurumları ile istifa soylemimizi şimdi sizden duymak(gayri samimisin tArapzon) çık ilginç. TARAPZONSPOR KUME DUSURULMELİ 46 26
  • Ender Kervancıoğlu: Nereye koştuğu belli olmayan taraftara döner tekme atan Batsuhaiyinin sevk bile edilmemesi beni günlerdir düşündürüyor. Güvenlik güçleri taraftarından etkisiz hale getirilmiş taraftara yumruk atan Osayi de ceza almadı. Aralarında konuşmuş bunlar. En alt sınırdan koftiden ceza verip konuyu kapatalım diye. 47 68 Yanıtla Selim Kayisi: Batsuai nin döner tekme attığı adam kalkıp kaleciye yumruk attı. Boş boş konuşmayın!! 9 7
  • Özgür Akkaya: Fenerasyon yine şaşırtmadı. Fener bizim stada geldiğinde maç sonuna doğru dayak atıp öyle evlerine yollayalım o zaman. Ne de olsa 1 maç yiyorlar. 39 42 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Daha güzeli var. Fener galatasaray stadına geldiğinde maç sonunda sırtlarına binip sahada şampiyonluk turu attıracağız. 22 19
  • Harun Tanışık: Gs den 5 yiyip sevinenler bu ceza size az bile 26 18 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: Bu cezayı her iki takım için söylüyorum öpün başınıza koyun 25 10 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat: Ya olmamış böyle para ödülü vereydiniz keşke tamda bu ülkeye göre adalet cenaze namazını buyrun adelet öldü 5 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Maymun misali bazı insanlar gördüğünü sana yalan diye yutturmaya çalışır 5 1 Yanıtla
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