Trabzonspor'dan Salah İçin Transfer Girişimi

Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah transferinde resmi süreci başlattı. Bordo-mavili kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Mısırlı futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte Trabzonspor, dünya futbolunda büyük yankı uyandıran transfer girişimini resmiyete taşırken, bordo-mavili taraftarlar da Salah'ın imza atacağı günü heyecanla beklemeye başladı. Kulübün, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından transferi kamuoyuna açıklaması bekleniyor.