Trabzonspor'dan Sert Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Sert Hakem Eleştirisi

Trabzonspor, Rizespor maçında hakemlerin yetersizliği ve kötü niyeti yüzünden sert bir açıklama yaptı.

26.02.2025 21:42
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sırasında sert bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik. Öyle ki; yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar, hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti. Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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