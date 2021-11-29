Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0'la mağlup ederek şampiyonluk yolunda yoluna namağlup devam eden Trabzonspor Olimpiyat Stadı'nda seyirci yasağını protesto etti.

Bordo mavili futbolcular 3 puan aldıkları maçın son düdüğüyle birlikte sahadan ayrılmadı. Birlikte el ele tutuşan bordo mavili futbolcular 2010-2011 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyirci rekoru kırılan maça hatırlatma yaparak boş tribünleri selamladı. Bordo mavili kulüp ise bu selamlamayı "ruhunuz yeter" tweetiyle bütün taraftarlarıyla paylaştı.

Öte yandan Süper Lig'de Trabzonspor liderlik koltuğunda kazanarak yoluna devam ederken, bordo-mavililer için dikkat çeken bir yorum geldi.

"TRABZONSPOR YENİ LIVERPOOL'DUR"

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor için "Kırmızı kar yağmazsa; Trabzonspor için o sene, bu sene" yorumunu yaptı.

Ahmet Çakar ayrıca " Türkiye'nin Liverpool'u Trabzonspor'dur" ifadesini kullandı. Bordo-takımın teknik direktörü hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Abdullah Avcı yeni Jurgen Klopp'tur" dedi.