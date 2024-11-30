Trabzonspor TFF ve MHK'ya Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor TFF ve MHK'ya Tepki Gösterdi

Trabzonspor, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından TFF ve MHK'yı adaletsizlikle suçladı.

30.11.2024 22:47
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alanya'da Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirildiği öne sürüldü.

Müsabakada alınan kararlarla yalnızca maçın değil, futbolun değerlerinin de ters yüz edildiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yaşananlar bireysel hatadan ziyade, köklü bir sistem sorununun aynasıdır. Trabzonspor Kulübü olarak artık gerçekleri yüksek sesle dile getiriyoruz. Bu çarpık düzen, sadece hakemlerin yetersizliklerinden kaynaklanmamaktadır. Kararların arkasındaki yapılar, Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK'dır. TFF ve MHK, Türk futbolunun adaletini sağlama görevini tamamen yitirmiştir. Bu akşam yaşananlar liyakatsizlik, tutarsızlık ve organize çıkar düzeninin ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir. VAR teknolojisi gibi adalet için kullanılan sistemler, bugün güç odaklarının oyun alanına dönüşmüştür. Bu yapıların tek başına Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun bütünlüğüne zarar verdiği açıktır. Artık çok net söylüyoruz; TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Bu kurumlar, adaleti sağlamak bir yana, Türk futboluna duyulan güveni tamamen yok etmişlerdir. Trabzonspor olarak, alın terimizin böylesine hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz."

Açıklamada, "Bu çağrı yalnız bugüne değil, geleceğe de yöneliktir. Adaletin olmadığı bir düzende, düzen diye dayatılan şey yalnızca kaostur. Trabzonspor, Türk futbolunda hakkaniyet ve liyakat mücadelesinin bayraktarı olmaya devam edecek, bu çürümüş yapıyla kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor TFF ve MHK'ya Tepki Gösterdi - Son Dakika

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