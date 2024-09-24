Trabzonspor'dan VAR Hakemine Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'dan VAR Hakemine Sert Tepki

Trabzonspor, Gaziantep maçı sonrası VAR hakemi Erkan Engin'e adalet vurgusuyla ağır eleştirilerde bulundu.

24.09.2024 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının VAR hakemi Erkan Engin'e tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüpten "Bravo size" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek var olanı yok sayıyor, çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ve sonra o ironik kelime dökülüyor. 'Bravo.' Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime, futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor, işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır.

Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz bravoların yankısıyla hatırlanacaksınız. İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri, alkışı geri alacak ve sahnede sadece hakikat kalacak."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Erkan Engin, Trabzonspor, Gaziantep, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan VAR Hakemine Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 ’İstediği kadar anırsın’ dedi sonra özür diledi Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi 'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi
21:42 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
20:51 Erdoğan’dan ABD’ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun
20:05 Tam 17 ton ele geçirildi ’Ya yakalanmasalardı’ dedirten görüntüler Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
10:56 Brezilya’da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti Brezilya'da otobüs kazasının meydana geldiği alanda canlı yayın yapan muhabirin arkasında dans eden şarkıcı tepki çekti
10:45 Bilgi verildi Ballon d’Or’u Vinicius Junior kazanacak Bilgi verildi! Ballon d'Or'u Vinicius Junior kazanacak
10:44 Tam ölçekli savaş uyarısı gündemde Tam ölçekli savaş uyarısı gündemde
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 23:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan VAR Hakemine Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement