Trabzonspor Defans Oyuncusu Rayyan Baniya'yı Palermo'ya Kiraladı - Son Dakika
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Trabzonspor Defans Oyuncusu Rayyan Baniya'yı Palermo'ya Kiraladı

Trabzonspor Defans Oyuncusu Rayyan Baniya\'yı Palermo\'ya Kiraladı

Trabzonspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya'nın İtalya ekibi Palermo'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Palermo FC, kiralama bedeli olarak 450 bin Euro ödeyecek ve satın alma opsiyonunu kullanması halinde 3 milyon 200 bin Euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir.

26.08.2024 22:05
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Trabzonspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya'nın İtalya ekibi Palermo'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450 bin Euro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3 milyon 200 bin Euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200 bin Euro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 5'ini ödeyecektir" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Defans Oyuncusu Rayyan Baniya'yı Palermo'ya Kiraladı - Son Dakika

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