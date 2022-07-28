Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman 5'e 2, geniş alan oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Trabzonspor , Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul 'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA

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