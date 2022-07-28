Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.07.2022 15:15
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman 5'e 2, geniş alan oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavili takım, saat 16.00'da da uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Trabzonspor'da Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır, yarın düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak toplantı saat 19.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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