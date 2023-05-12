Fenerbahçe'den sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas'a sürpriz bir talip çıktı.
Karadeniz Gazete'nin Yunan basınından aktardığı habere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pelkas ve menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Transfer için Bakasetas ve Siopis'in de devreye gireceği belirtildi.
Trabzonspor Başkanı Bjelica'nın onay vermesi durumunda bordo-mavili yönetim, transfer için operasyonu başlatacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak için hamle yaptı - Son Dakika