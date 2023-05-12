Trabzonspor, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak için hamle yaptı

Fenerbahçe'den sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas'a sürpriz bir talip çıktı.

TRABZONSPOR, PELKAS İÇİN DEVREDE

Karadeniz Gazete'nin Yunan basınından aktardığı habere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pelkas ve menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Transfer için Bakasetas ve Siopis'in de devreye gireceği belirtildi.

HOCA ONAY VERİRSE HAREKETE GEÇİLECEK

Trabzonspor Başkanı Bjelica'nın onay vermesi durumunda bordo-mavili yönetim, transfer için operasyonu başlatacak.