Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile karşılaştı. Bbasına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Öte yandan Trabzonspor ikinci kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdığını duyurdu. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Dinamo Tiflis: 1-1 - Son Dakika
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