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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman, TSYD Trabzon Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman, TSYD Trabzon Şubesini Ziyaret Etti

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Kahraman, seçimlerle ilgili sohbet gerçekleştirerek, birleştirici bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini belirtti.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman, TSYD Trabzon Şubesini Ziyaret Etti
30.01.2024 - 14:09,
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve üyelerle bir araya gelen Kahraman, martta yapılacak seçimlerle ilgili sohbet gerçekleştirdi.

Kahraman, 27 yıl önce Trabzonspor'da yöneticiliğe başlayıp çeşitli dönemlerde görev aldığını belirterek, "Bu süre boyunca da camiaya hizmet görevim hep önceliğim oldu. Talipli olduğumuz Divan Başkanlığı görevinde ise amacımız birleştirici olmak. Herkesin fikrini, görüşünü almaya özen gösteriyoruz. Divan Başkanlık Kurulu hesaplaşma değil, kulübe katkı yapma yeridir." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman, TSYD Trabzon Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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