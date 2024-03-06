Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, görevini devretti

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı seçilen Mahmut Ören, 16 yıllık Trabzonspor denetim kurulu başkanlık görevini başkan vekili İsmail Keskin'e devretti.
Konuyla ilgili bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Bilindiği üzere 2 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor camiasına yaraşır olgunluk ile centilmenlik içerisinde tamamlanan divan genel kurul üyelerin büyük çoğunluğu bizleri göreve layık gördüler. Sizlerin büyük desteği ile denetim kurulu başkanlığına, aralıksız hizmetimin 16. yılımı doldurduğum şu günlerde divan kurulu başkanlığına getirilmem nedeniyle denetim kurulu başkanlığı görevimin son durağına gelmiş bulunuyorum. Geçen bu süreçte önceliğim, Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil ve hizmet etmek için var gücümle çalışmak olmuştur. Dönüp geçmişe baktıkça görüyoruz ki görevi devir aldığımız günlerde sunulan raporlara göre çok daha dikkat çekici ve uyarıcı, raporlar sunmuşuz. Bu yüzden son derece huzurlu ve gururluyum" dedi.
Hiç ara vermeden 16 yıllık Trabzonspor Denetim Kurulu Başkanlığı yaptığını vurgulayan Ören, "Görev süremiz boyunca tüzüğümüzde belirtilen sürelerde yaptığımız denetimlerde, idari ve mali, yönüyle eksik, hatalı ya da mevzuata aykırı bulduğumuz işlemleri zamanında raporlayıp Genel Kurullara sunarak üyelerimizi bilgilendirdik. Biz bu kulübü sokakta bulmadık, kuran ve yaşatanlardan miras değil, emanet aldık. Bu nedenle yarın büyük veballere ortak olmamak için raporlarımızla üyeleri uyarıp sorumluluğumuzu yerine getirdik. Divan başkanlığı yolculuğumuzda da bizleri destekleyeceğinizi yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Denetim kurulu başkanlığımı devretmekten büyük mutluluk ve onur duyduğum, sevgili İsmet Keskin'i en iyi biçimde destekleyeceğinizi ve yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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