Trabzonspor Diyarbakır'a Ulaştı
Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'la oynayacak Trabzonspor kafilesi Diyarbakır'a varıldı.
SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Amedspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, Diyarbakır'a ulaştı.
Süper Lig'in 3'nücü haftasında Trabzonspor, yarın saat 21.30'da deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bordo-mavili kafile, Trabzon Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Diyarbakır Havalimanı'na geldi. Trabzonspor kafilesi, konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Kaynak: DHA
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