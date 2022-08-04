Eskişehirspor'un önceliği Trabzonspor dosyasının kapanması - Son Dakika
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Eskişehirspor'un önceliği Trabzonspor dosyasının kapanması

04.08.2022 12:46
Eskişehirspor'un önceliği Trabzonspor dosyasının kapanması

Trabzonspor dosyasının kapatılamamasından dolayı kulübün birçok konuda sıkıntı çektiğini vurgulayan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, "Dosyanın kapanması halinde transfer tahtası yüzde 90 açılacaktır" dedi.

Trabzonspor dosyasının kapatılamamasından dolayı kulübün birçok konuda sıkıntı çektiğini vurgulayan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, "Dosyanın kapanması halinde transfer tahtası yüzde 90 açılacaktır" dedi.

Trabzonspor dosyasının kapanmasından sonra transfer tahtasını açma oranının yüzde 90'lara çıkabileceğini ifade eden Eskişehir Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, geçen yıl sorunlar yaşadığı FIFA dosyalarının sona erdiğinden bahsetti. Eskişehirspor'un kalan diğer sorunlar ile yıllardır temas ve görüş halinde olduğunu ileten Başkan Şimşek, kulübün en büyük engelinin Trabzonspor dosyasının bitmesi ile ortadan kalkacağını ifade etti. Her sezon başı futbolcuları arayıp, gelin bize imza atın ve transfer tahtasını açalım gibi söylemin kendisine ters geldiğini aktaran Şimşek, "Bu dosyayı bitirmeden futbolcuları rahatsız etmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor dosyasının bir an önce kapanmasını istiyorum"

Yeterli paranın bulunması ile önceliğin Trabzonspor dosyasının kapatılması gerektiğini dile getiren Eskişehirspor Başkanı Şimşek, konu ile alakalı olarak şu sözleri dile getirdi:

"Dosyanın bir an önce kapanmasını en çok ben istiyorum çünkü yemediğim hakaret kalmadı. Koca şehrin bir Trabzonspor dosyasını kapatamaması, kentin bir olamamasından kaynaklanıyor. Bu borcu yapan ben değilim, ödemeyen de ben değilim. İnsanlar, bu borçtan beni sorumlu tutuyor ise bilinsin ki, benim bu maddiyatı tek başıma karşılayacak bir gücüm yok." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor'un önceliği Trabzonspor dosyasının kapanması - Son Dakika

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