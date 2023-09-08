Trabzonspor'dan gece yarısı dev transfer! 90 milyon euroluk Pepe formayı giydi

Bir süre Beşiktaş ile de adı anılan 28 yaşındaki Pepe, Trabzonspor formasını giydi. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

"BİZE HER YER TRABZON"

Trabzonspor için Türkiye'ye gelen Pepe uçaktan yaptığı açıklamda, "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

PEPE'NİN ARSENAL KARNESİ

Premier Lig devi Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euroya Lille'den kadrosuna kattığı Pepe, İngiliz ekibi ile çıktığı 112 resmi maçta, 27 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.