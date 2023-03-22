İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozet Meral Akşener tarafından bizzat takdim edildi - Son Dakika
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İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozet Meral Akşener tarafından bizzat takdim edildi

22.03.2023 11:19

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ünal Karaman, Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu. Karaman'a rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında taktı.

Trabzonspor camiasının efsane isimlerinden Ünal Karaman, siyasete atıldı. Daha önce MHP'nin aday olması için teklif götürdüğü iddia edilen Karaman, tercihini İYİ Parti'den yana kullandı.

AKŞENER ROZETİNİ TAKTI

Ünal Karaman, Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Karaman'a rozetini taktı.

2021 YILINDAN BERİ ÇALIŞMADI

TFF 1. Lig ekibi Göztepe ile 2021 yılında yollarını ayıran Ünal Karaman, o tarihten bu yana takım çalıştırmıyordu. Karaman'a Milliyetçi Hareket Partisi'nin de teklif götürdüğü iddia ediliyordu.

Meral Akşener'in Ünal Karaman'a rozet taktığı an:

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Meral Akşener, Ünal Karaman, İYİ Parti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozet Meral Akşener tarafından bizzat takdim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozet Meral Akşener tarafından bizzat takdim edildi - Son Dakika
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