Trabzonspor, Ege Arar ile Sözleşme Uzattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Ege Arar'ın sözleşmesini uzattı.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığını belirtti.
Paylaşımda, "1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." ifadesine yer verildi.
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