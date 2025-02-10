Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 Yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip, 29 puana yükselerek haftayı 9. sırada kapattı. ikas Eyüpspor ise 39 puanla 4. sırada kaldı.
Gelecek hafta oynanacak maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. ikas Eyüpspor ise evinde Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.
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