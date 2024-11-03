Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, Fatih Vatanspor'u 1-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında bordo-mavililer, 16. dakikada Rabia Nur Küçük'ün ayağından gelen golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında gol olmayınca, ev sahibi takım karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.
Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 12'ye çıkartırken, konuk ekip ise 9 puanda kaldı.
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