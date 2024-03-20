Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri tamamlandı

Süper Lig'de Pazar günü oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı, adliyeye sevk edilenler arasında maçtan sonra sahaya ilk atlayan kişi olan H.Ç'nin'de bulunduğunu bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün maçla ilgili yaptığı son açıklamada, "Sahaya giren 38 kişinin kimliği tespit edildi, 12 kişi gözaltında" demişti.
Bakan Tunç ayrıca futbolcularla ilgili bir soruşturma olmadığını söylemişti.
Tunç'un daha önce yaptığı, "Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur" açıklamasına, Fenerbahçe tepki göstermişti.
Öte yandan, Demirören Haber Ajansı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiğini bildirdi.
Henüz Papatya ya da TFF'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
TFF Hukuk Kurulu, olaylı maçın soruşturmasını derinleştirmiş; hakem, gözlemci ve temsilcilerden ek rapor istemişti.
Kurul, detaylı incelemenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıklayacak.
Fenerbahçe 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararını dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) bildirmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada Genel Kurul'da "Futbol A Takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği" belirtilmişti.
Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü toplanacak.
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