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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu

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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçının ardından 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

02.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:03
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Trabzon spor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçı sonrası 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

347 SOSYAL MEDYA KULLANICISI VE 5 SPOR YORUMCUSUNA SUÇ DUYURUSU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yazılı ve görsel medya üzerinden kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüz aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Beyhan: Trabzonspor şerefli karakterli bir camiadır. Ben fenerbahçeliyim şu hareketleri hiç yakışmıyor. Eğer çıkıp biz bu şekilde olayları asla desteklemiyoruz karşısındayız deselerdi şuan Türkiyenin en sevilen kulübü olurlardı. Bu fırsatı teptiler. Yüce Allah Nasib Etmedi. Yazık 26 28 Yanıtla Ercan Karatas: Tabi tabi belli oluyo 11 6
  • Osman Gültas: Hem suçlu hem de güçlü, neredeyse tüm suçu Fenerbahçe 'nin üstüne yıkacaklar. 29 9 Yanıtla Mehmet Ali Cetinkaya: Yaptıklarının dogru olmadigini basin toplantısında belirtti zaten ? Sizin yöneticiler gibi ceza almamak icin zirlayip takimi ligden çekerim demedi . Yerde yatan adama tekme tokat giriştiler .. ortada bir ceza yok. İşinize geldigi gibi algilamayin 1 1
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