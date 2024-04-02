Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu

Spor

Trabzon spor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçı sonrası 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

347 SOSYAL MEDYA KULLANICISI VE 5 SPOR YORUMCUSUNA SUÇ DUYURUSU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yazılı ve görsel medya üzerinden kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüz aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.