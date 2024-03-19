Trabzonspor, Fenerbahçe mağlubiyetine rağmen sıralamadaki yerini koruyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi'ne modern bir spor merkezi kazandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne modern bir spor merkezi inşa etti. Spor kompleksi, çok amaçlı spor salonları, basketbol salonları, yarı olimpik havuz ve eğitim havuzu gibi birçok tesisi içermektedir. Ayrıca, öğrenciler ve sporcular için açık meydan düzenlemesi yapıldı. Açılış törenine birçok önemli isim katıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.