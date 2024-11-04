Trabzonspor Fenerbahçe'ye Yenildi - Son Dakika
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye Yenildi

Trabzonspor Fenerbahçe\'ye Yenildi

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak zirve yarışından uzaklaştı. Hakeme tepkiler sürüyor.

04.11.2024 11:49
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Süper Lig'in 11'inci hafta maçında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da tepkiler çığ gibi. Zirve yarışından da uzaklaşan bordo-mavililerde yüzler gülmüyor.

Süper Lig'de 11'inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Trabzonspor'da hem moraller bozuk hem de karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı mağlubiyet sonrası sahasında galip gelerek moral bulmak isteyen bordo-mavililer iki maç üst üste kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de 2016 yılından bu yana Trabzonspor deplasmanında ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu. Dün 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona eren maç sonunda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 Süper Lig maçının 13'ünde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 45 gole sahne oldu (Trabzonspor 23-22 Fenerbahçe).

Öte yandan, Süper Lig'de 11'inci hafta geride kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 16'ya yükselen bordo-mavili takım 12 puanla 11'inci sırada yer aldı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavili takım bu maçın hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla başlayacak.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet ise karşılaşmanın hakemine yönelik eleştirileri içeren başlıklarla çıktı.

Sonnokta: Trabzonspor'a operasyon çekildi

Taka: Büyükekşi gitmiş cezamız bitmemiş

Ekspres: Tükeniyoruz

Günebakış: Kahrolduk

Karadeniz: Hadi İho tebrik et hakemini

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Fenerbahçe'ye Yenildi - Son Dakika

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