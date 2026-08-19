Trabzonspor, Ferencvaros Maçına Hazır - Son Dakika
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Trabzonspor, Ferencvaros Maçına Hazır

Trabzonspor, Ferencvaros Maçına Hazır
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Tekke, Ferencvaros karşısında avantaj elde etmek istediklerini belirtti. Takım hazır ve özgüvenli.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahalarında karşılaşacakları Ferencvaros karşısında avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirterek, "Bütün duygumuzla ve heyecanımızla yarınki maça hazırız" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve yeni transfer Noah Saviola, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Avrupa Ligi'ne katılma arzumuz var"

Fatih Tekke, Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini belirterek, "Avrupa Ligi'ne katılma arzumuz var. Bu kupayı oyunculuğumda kazanan biri olarak ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yarınki maçta avantaj elde etmek istiyoruz. Bütün duygumuzla ve heyecanımızla yarınki maça hazırız. Takımımız geçen seneden daha iyi durumda. Ancak ritim bulmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu sene daha heyecanlı, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Üç kulvarda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"Eleştiriler olacak, biz de dersimizi alacağız"

Sezonun ilk maçının ardından yapılan eleştirilere de değinen Tekke, "Ekibimle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk geldiğimiz günden itibaren neler yapıyorsak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Eleştiriler olacak. Biz de bunlardan alacağımızı alacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz de Trabzonspor'uz"

Ferencvaros'un güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Tekke, rakibe saygı duyduklarını ancak Trabzonspor'un da kendi gücünün farkında olduğunu söyledi. Tekke, "Avrupa'da kiminle oynarsanız oynayın, her maç zordur. Avrupa takımlarının takım olma alışkanlığı ülkemizdeki takımlardan daha iyi durumda. Maliyet farkının olması farklı bir şey, takım olmak farklı bir şey. Bunu kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum" dedi.

Tekke, "Biz her zaman rakibimizden daha fazla istemeliyiz. 150 milyon Euro, 40 milyon Euro diyerek aradaki kalite farkını ortaya koyamazsınız. Yarın oynayacağımız takımın iyi oyuncuları var. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Her rakibe saygı göstermeliyiz. Yarın taraftarımızla birlikte avantajlı bir skorla maçı tamamlamak istiyorum. İnancımız var" ifadelerini kullandı.

Mendy, Draguş ve Lundstram açıklaması

Mendy, Draguş ve Lundstram'ın durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekke, "Mendy, Draguş ve Lundstram ile antrenman yapıyoruz. Onlar bize problem oluşturmadılar. UEFA kriterlerinden dolayı antrenman yapıyoruz. Biz de onlara saygımızı göstermeye çalışıyoruz. Mendy'nin dönüşü gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

"Takımımıza inanın ve güvenin"

Trabzonspor taraftarına da mesaj veren Tekke, kadronun gelişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Takımımıza inanın ve güvenin. Çok iyi olacağız. Bize inanın ve güvenin. Yaptığımız doğru işler artarak devam etmeli. Dünyanın en büyük oyuncularının geliyor olması insanımızı mutlu etmedi. Biz asıl olandan vazgeçmemeliyiz. Saviola, Aral, Benji, Cabral gibi oyuncularımızı geliştireceğiz. Bunun hemen olması mümkün değil. Bu kadronun zamana ihtiyacı var. Galip geldiğimizde oyuncularım, mağlup olduğumuz zaman mağlubiyet benim" dedi.

Saviola: "Hazırız, kalitemizi sahada göstereceğiz"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviola ise Ferencvaros karşılaşmasının kendileri için önemli bir test olacağını belirterek, "Büyük bir maç olacak, iyi bir test olacak. Bizim adımıza hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Kasımpaşa maçında attığım golde yaptığım hareketin özel bir anlamı yok. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareketti" ifadelerini kullandı.

Takım içerisindeki atmosferin oldukça iyi olduğunu dile getiren Saviola, "Gayet iyi durumdayız. Özgüvenliyiz. Kalitemizi biliyoruz. Takımın gücünü biliyoruz ve bunu saha içinde göstereceğiz. İyi bir maç olacaktır. İyi bir taraftarımız var. Yarın onlarla buluşacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Salah ile aynı sahayı paylaşmak rüyamdı"

Saviola, Salah ile aynı takımda bulunmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Salah ile aynı sahayı paylaşmak çok önemli. Çok büyük bir oyuncu. Onunla birlikte olabilmek benim için rüyaydı. Bize çok yardımcı olacak. Harika bir oyuncu. Onunla birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi.

Avrupa kupalarında ilk kez forma giyecek olmanın heyecanını yaşadığını da belirten Saviola, "Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyebileceği bir arena. Sahada elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Ferencvaros Maçına Hazır - Son Dakika

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