Trabzonspor Finalde!

Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Hanousek, Ensar Kemaloğlu (Dk. 83 Dele-Bashiru), Diabate, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan (Dk. 74 Tongya), Furkan Ayaz Özcan (Dk. 90+2 Cihan Çanak)
Trabzonspor: Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik (Dk. 65 Ozan Tufan), Oulai (Dk. 90+8 Boran Başkan), Bouchouari, Zubkov (Dk. 65 Umut Nayir), Muçi, Nwakaeme (Dk. 65 Augusto), Onuachu
Goller: Dk. 62 Erk Arda Aslan (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 78 Arda Çağan Çelik (Kendi kalesine), Dk. 90+2 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Samed Onur, Dk. 63 Erk Arda Aslan, Dk. 75 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+1 Furkan Ayaz Özcan, Dk. 90+7 Dele-Bashiru (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 30 Bouchouari, Dk. 90+2 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Muçi (Trabzonspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finalde Konyaspor'un rakibi oldu.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
55. dakikada sağdan Muçi'nin kullandığı kornerde Nwaiwu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
62. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kat eden Erk Arda Aslan, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 17 yaşındaki Erk Arda, A takım kariyerindeki ilk golünü attı.
72. dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Muçi'nin soldan kullanılan kornerde ceza alanında Arda Çağan Çelik, topu kafayla kendi kalesine gönderdi: 1-1.
81. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Augusto'nun yerden pasında Onuachu'nun kale önünde yaptığı vuruşta çizgi üzerinde Arda Çağan Çelik gole engel oldu.
88. dakikada Muçi ile soldan gelişen atakta ceza sahası önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Finalde! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?