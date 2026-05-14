Trabzonspor Finalde!

14.05.2026 00:19
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi.

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Finalde oldukları için takım halinde mutlu olduklarını kaydeden Fatih Tekke, 'Tüm hasarlarımıza, zor bir karşılaşma olmasına ve oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; 2'nci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza ve müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular ve sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız" dedi.

METİN DİYADİN: ODAKLANACAĞIMIZ TEK MAÇ VAR

Ligde kalma adına hafta sonunda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Özellikle bu hafta 2 tane Trabzonspor maçı oynayacağız ve zorlu bir süreçteyiz. Ligde kalmamız gerekiyor. Bu anlamda da bazı oyuncularımızın, isim saymama gerek yok, sakatlık olsun, başka sebepler olsun, takımdan ayrıldılar. Artı hafta sonu oynayacağımız maçtan dolayı çok daraldı kadro. Bu maç rotasyonun da rotasyonu gibi oldu ama gerçekten çocuklar çok iyi mücadele ettiler. 3-4 tane genç ve yetenekli oyuncumuz var. Gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Sevindiğimiz taraf da çocuklar çok iyi oynadı. Süre almayan oyuncular, az alanlar ve onlarla altyapıdan bizim çocuklarımız da gayet iyi oynadı. Ancak odaklanacağımız tek maç var. Hafta sonu ligde kalma adına Trabzonspor maçı için çok önemli bir maça gideceğiz. İnşallah buraya ligde kalıcı olarak döneriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

