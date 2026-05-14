Trabzonspor Finalde: Ozan Tufan Kupayı İstiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sezonu kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ozan, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirterek "Geçen sene finali kaybettiğimizde takım, şehir olarak çok üzüldük. Bu sene inşallah kupayı şehrimize götürmek istiyoruz." dedi.

İlk yarı çok kötü bir performans sergilediklerini söyleyen Ozan Tufan, şöyle devam etti:

"Rakibin ideal ilk 11'i ile çıkmaması, kendi maçlarını, son haftayı düşünmesi, bizi de konsantrasyonumuz açısından demoralize etti. İyi konsantre olamadık. Bu da bizim eksiğimiz oldu. Önemli olan burada galip gelebilmekti, finale çıkabilmekti. Bunun için mutluyuz. Takımım adına taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi şekilde desteklediler. Gol yedikten sonra da bizi ayakta tuttular. Final maçında da aynı şeyi bekliyoruz. Takımın buna çok ihtiyacı var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu sezon takım olarak gerçekten çok iyi sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Tek eksiğimiz kupaydı. Onu da alıp sezonu taçlandırmak istiyoruz."

Farklı mevkilerde oynamasını sorun etmediğini aktaran Ozan, "Çok geniş bir kadromuz var diyemeyiz. Zaman zaman sakatlıklar oluyor. Oradaki rotasyonlarda oyuncu olmadığı için hoca da bu şekilde değerlendirmek istiyor. Benim açımdan sıkıntı yok. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Takım kazanırsa mutlu olurum. Nerede oynadığımın önemi yok." ifadelerini kullandı.

Ozan, milli takım hedefiyle ilgili soruya, "Dünya Kupası'na gitmek, milli formayı giyebilmek her Türk oyuncunun hayalidir. Yıllarca milli formayı giydim, yıllarca terlettim. İnşallah tekrar nasip olur ve milli takımla Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanırım. Benim için çok gurur verici bir an olur." yanıtını verdi.

Trabzon'da yaşamaktan dolayı ailecek çok mutlu olduklarını dile getiren Ozan, "İlk başta doğal olarak bana karşı olumsuz bir bakış açısı vardı. Önemli olan bu bakış açısını kırabilmekti. Taraftarımız da gönlünü, kucağını bana açtı. Ben de onlara minnettarım." diyerek sözlerini tamamladı.

Savunma oyuncusu Wagner Pina ise bugünkü maça ilişkin, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç oldu. Çünkü bu tür maçlar zordur. Ucunda final olan maçlar, çok kolay değildir. Ama zaten önemli olan finale kalabilmekti. En iyi maçımız değildi ama tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusu Pina, final maçını da kazanıp o moralle Dünya Kupası'nda iyi performans sergilemek istediğini sözlerine ekledi.