Trabzonspor Finale Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Finale Kaldı

Trabzonspor Finale Kaldı
14.05.2026 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wagner Pina, Gençlerbirliği'ni eleyip finale kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu oyuncu Wagner Pina, kupada Gençlerbirliği'ni eleyip finale kaldıkları maçın ardından, "Tek hedefimiz finale kalabilmekti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup edip adını finale yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili oyuncu Wagner Pina, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç olduğunu ifade etmek gerekebilir. Çünkü bu tip maçlar zordur ama önemli olan finale kalabilmekti. En iyi maçımız değildi ama bugün tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Finale Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
06:28
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:53:46. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Finale Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.